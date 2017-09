Krefeld. Die Bischöfliche Maria-Montessori-Gesamtschule gibt es seit 40 Jahren. Gefeiert wird der runde Geburtstag mit einem Festabend am Freitag, 15. September. Beginn ist um 19.30 Uhr im Forum der Schule am Minkweg 26. Am Samstag, 23. September, steht dann ein Schulfest auf dem Programm. Um 11 Uhr beginnt eine Eucharistiefeier mit Bischof Helmut Dieser. Anschließend wird bis 17 Uhr gefeiert.

Um den sozialen Arbeitsmarkt geht es bei einer Veranstaltung am Donnerstag, 14. September, von 18 bis 20.30 Uhr in der Fabrik Heeder, Virchowstraße 130. Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt Duisburg-Niederrhein, die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Mittlerer Niederrhein und das Ökumenische Arbeitslosenzentrum Krefeld-Meerbusch laden zu dem Vortrags- und Diskussionsabend ein. Mit dabei sind auch Bundestagskandidaten verschiedener Parteien.

Der traditionelle „Donnerstalk“ der CDU findet am Donnerstag, 14. September, 19.30 Uhr, im Nordbahnhof, Oranierring 91 statt. Zu Gast sind die Parlamentarier Kerstin Radomski und Ansgar Heveling. Beide werden über ihre Arbeit in den vergangenen Jahren und über ihre Pläne für die nächste Legislaturperiode berichten sowie für eine Diskussion zur Verfügung stehen.