Geschäftsführer Chris Förster: Klar sind die Duelle bei Braunschweig oder ins Karlsruhe unter Flutlicht etwas Besonderes, auch wenn sie unseren Fans einiges abverlangen. So ist es gut, dass wir bei unserer Montagsspielpremiere gegen Zwickau auf einen Gegner treffen, der die kürzeste Anreise nach Jena hat. Somit sollte auch an diesem Montagabend eine stimmungsvolle Kulisse garantiert sein.“

Sportvorstand Martin Bader: „Der FCK hat sich, aufgrund der längeren Zugehörigkeit in der 2. Liga, mit dem Montagsspiel arrangiert. Die finanziellen Zuwendungen aus TV-Verträgen in der 2. Liga waren hoch, daher auch akzeptiert. Im Hinblick auf das Montagsspiel in der 3. Liga ist die Entscheidung vor dem FCK-Abstieg vom DFB und daher ohne Befragung beschlossen worden. Wir halten uns an den Beschluss aus Solidarität zu den Vereinen. Wir versuchen deutlich zu machen, dass bei Montagsspielen zumindest auf Reiseentfernungen von Fans Rücksicht genommen wird.“

Karlsruher SC

Ingo Wellenreuther (Präsident des KSC): „Wir haben uns in der vergangenen Woche mit der Fanszene getroffen, dabei auch dieses Thema erörtert. Wir haben vollstes Verständnis dafür, dass diese Änderung bei den Fans nicht gut ankommt, wir gehen auch davon aus, dass sie ihre Meinung dazu kundtun werden. Aber es ist nun einmal die Macht des Geldes und die Macht des Fernsehens. Angeblich sollen die Spiele gerecht auf die 20 Vereine aufgeteilt werden, was nach der Zahlenlogik hieße, dass es unseren Verein 3,3 mal in der Saison betreffen wird. Wir werden sehen.“

Sportfreunde Lotte

Manfred Wilke, Sportlicher Leiter: „Montagsspiele sind im Profifußball nichts Neues. Wir alle haben uns über den Einstieg der Telekom gefreut. Dann sollte es auch ein Standard sein, die Interessen der Telekom zu berücksichtigen. Wenn man mehr Geld vom DFB haben will, muss man es so nehmen, wie es kommt. Es gibt geile Freitagsspiele, schöne Samstagsspiele, und am Sonntag und Montag soll man auch tollen Fußball spielen können. Wenn man bei der Ansetzung an jemanden denken sollte, dann an den mitreisenden Fan.“

SV Meppen

Sportvorstand Heiner Beckmann: „Wir müssen mit den Montagsspielen leben. Schließlich bekommen die Vereine auch mehr Fernsehgeld. Das Meppener Montagsspiel in Lotte passt ganz gut, die Entfernung ist nicht groß. Der regionale Gesichtspunkt sollte immer berücksichtigt werden. Es werden uns nicht so viele Zuschauer begleiten wie in der vergangenen Saison. Ich kann verstehen, dass die Fans lieber keine Montagsspiele hätten. Ich glaube aber nicht, dass es in Meppen Proteste gibt.“