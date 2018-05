Uschi Bersch zieht mit „Weltgewand-t“ in ein Atelier an der Corneliusstraße und bietet nun dort ihre Kollektionen an.

Süd. Die 64-jährige Uschi Blersch fühlt sich jetzt beruflich endlich angekommen. Die gelernte Modedesignerin mit dem eigenen Label „Weltgewand-t“ hat eine alte, nun voll renovierte Industriehalle an der Corneliusstraße bezogen und am Wochenende mit Stammkundinnen und interessierten Besucherinnen eingeweiht. „Ich habe hier mein Atelier mit Showroom, eigenem Model und einer Ecke fürs Foto-Shooting eingerichtet“, berichtet Blersch. Sie hat sich bewusst für die Südstadt und das Samtweberviertel entschieden, denn sie hat das Gefühl, dass dort für Krefeld eine gute Kulturszene heran wächst. „Und davon möchte ich ein Teil sein“, sagt sie.

Die Halle gehörte früher zu einer Krawattenweberei. Sie liegt in einem Hinterhof. Gerade das mag die Designerin. „Krefeld hat mich inspiriert, als ich vor 25 Jahren herzog“, berichtet die Frau, die aus der Nähe des Bodensees stammt. „Diese Anbauten sind architektonisch interessant. Ich liebe die Hinterhof-Romantik.“

Der Weg zum Atelier führt durch einen kleinen Garten. Die Halle selbst wurde liebevoll restauriert. Beispielsweise sind die alten Sprossenfenster erhalten geblieben. Die moderne Doppelverglasung befindet sich dahinter.

Die alte Klinkerwand ist ein Hingucker ebenso die neue Holzdecke mit Oberlicht. Alte Vitrinen aus den 1950er Jahren vervollständigen die Einrichtung, neben der Mode natürlich.

Auf Kleiderständern hängt die Damenoberbekleidung von Uschi Blersch, die sie im hinteren Teil des großen Raumes zuschneidert und näht. „Ich arbeite für die berufstätige Frau, die gerne genießt, also kein Hungerhaken ist. Meine Mode ist lässig, bequem aber nicht sackartig.“ Naturmaterialien wie Leinen und Baumwolle bilden die Stoffe, aus denen die Modeträume sind.

Bei Blersch haben die Teile der meist kleinen Kollektionen – vornehmlich Hosen, Röcke, Oberteile und Kleider für die Frau – allesamt Namen. „Jule“ heißt die weiße Bluse, ein Basic, das modern überarbeitet wurde mit langen Ärmeln in Naturgrau und aus durchsichtiger Seide gestaltet wurde. Sie ist vorne mit Silber gepaspelt.

Die Teile sollen gut zu pflegen sein

„Lara I“ bezeichnet eine unifarbene Hose, „Lara II“ ist das gleiche Beinkleid in Streifenstoff. Sie schmiegt sich an die Wade, sitzt aber oben locker. „Ich lege Wert darauf, dass die Teile gut zu pflegen sind“, sagt die Designerin.

Das Kleid „Sofia“ ist aus gewaschenem Leinen. Hier besitzen die Ärmel einen Seideneinsatz, der sich am gepaspelten Saum wiederfindet. Es besitzt eine lässige Form mit Taschen. „Rabenschwarz heißt eine ebensolche Kollektion.“

Dass der Name des Ateliers „Weltgewand-t“ auf sie zutrifft, davon ist Uschi Blersch überzeugt. „Ich bin viel in der Welt herumgekommen. Ich habe schon in Indien und Italien gearbeitet und bin offen für Anderes.“