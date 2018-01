Die WZ ruft alle Schüler der weiterführenden Schulen in Krefeld auf, sich für den „Krefelder Schulpreis zu bewerben“. Bis Ende Februar können Schüler ihre Songvideos schicken. Hier könnt ihr euch anmelden: wz.de/anmeldeformular.

Krefeld. Nach den Weihnachtsferien starten auch Krefelds Schüler heute in den Endspurt des ersten Schulhalbjahres. Dass der Schulalltag aber nicht nur Hausaufgaben, Pauken und Tests bedeuten muss, dafür sorgt die WZ in Kooperation mit Stadt sowie Sparkasse und ruft alle Schüler der weiterführenden Schulen in Krefeld auf, sich für den „Krefelder Schulpreis zu bewerben“.

Noch bis zum 28. Februar sind Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis zwölf unter dem Motto „Ein Song für Krefeld“ aufgerufen, ein Lied und Video über ihre Heimatstadt zu komponieren, zu singen und zu verfilmen – egal ob mit hochwertiger Ausrüstung oder nur mit der Handykamera gefilmt. Für die zehn besten Songs ist ein Preisgeld von insgesamt 4 500 Euro ausgelobt.

Bis Ende Februar können Schüler ihre Songvideos schicken. Hier im Bild: Schüler der Gesamtschule Oppum.

Weitere Infos zu den Teilnahmebedingungen gibt es auf der Facebook-Seite der WZ Krefeld sowie unter den folgenden Links im Internet. Hier findet sich auch das Anmeldeformular. ckd

wz.de/infoblatt

wz.de/teilnahmebedingungen2017

wz.de/anmeldeformular