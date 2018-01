Zu einem rätselhaften Vorfall kam es am Sonntag auf dem Nassauerring. Gegen 15.55 Uhr stand ein 62-jähriger Motorradfahrer an einem Stoppschild der Kreuzung Nassauerring/Inrather Straße. Ein ihm entgegenkommender Radfahrer schubste den 62-Jährigen unvermittelt zu Boden.

Der Motorradfahrer lag nach Angaben der Polizei durch den Sturz hilflos auf dem Boden. Der Radfahrer stach daraufhin mit einem Schraubendreher auf dessen Motorradhelm ein. Ein Spaziergänger beobachtete den Angriff und eilte ihm sofort zur Hilfe, woraufhin der Täter von seinem Opfer abließ und mit seinem Fahrrad flüchtete.

Täter war mit einem hellgrünen Damenrad unterwegs

Der Täter war laut Polizei mit einem hellgrünen Damenrad unterwegs. Er soll etwa 1,80 Meter groß, etwa 30 bis 40 Jahre alt und von stämmiger Statur sein. Er hat laut Zeugenangaben kurze, dunkelblonde Haare und trug eine blaue Jeans sowie eine blaue Jacke mit weißen Streifen. Sein Erscheinungsbild wird als osteuropäisch beschrieben.

