Bei einer Radtour verrät Ansgar Heveling (CDU), warum er den Stadtteil schätzt. Und Facebook zumindest teilweise meidet.

Krefeld. Sie kommt wie gerufen: „Beim nächsten Mal mach’ ich Frühstück“, ruft die Passantin Ansgar Heveling zu, der gerade zum zweiten Mal an diesem Vormittag auf dem Fahrrad an ihr vorbeirollt. Heveling lächelt und winkt: „Ein Linner CDU-Mitglied“, erläutert er. Es ist nicht das letzte Mal, dass der Bundestagskandidat bei einer kleinen Radtour durchs beschauliche Linn erkannt wird.

Aus der Bäckerei winkt ihm eine Frau zu, und auf der Hafenstraße beschleunigt der Fahrer eines Kleinwagens erst wieder, nachdem Heveling auf sein mehrfaches Hupen reagiert hat und freundlich grüßt. „Ist nicht bestellt“, sagt der Radfahrer fast entschuldigend. Darauf könnte man glatt kommen, denn Linn ist nicht seine Heimat. Der Politiker, Jahrgang 1972, ist seit 2009 Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis 110 Krefeld I / Neuss II und er will am 24. September erneut vom Wähler nach Berlin geschickt werden. Das geht nur übers Direktmandat, einen Listenplatz hat Heveling nicht.

Er ist ein „echter Niederrheiner“ und mit politischen Diskussionen am Esstisch groß geworden. Der Großvater war Bürgermeister in Geldern und später Landrat – „natürlich CDU“. Korschenbroich ist seine Heimat, in Berlin hat er eine 2-Zimmer-Wohnung, was auch Freunde und Familie zu schätzen wissen. Zu Fuß ist er innerhalb von 20 Minuten am Reichstag, kurz vor acht Uhr beginnt sein Arbeitstag.

Damit ist Heveling früher als viele seiner Mitarbeiter, die eigenen und die der Bundestagsverwaltung, die ihm als Vorsitzendem des Innenausschusses zugeordnet sind, im Büro. „Ich mag es, Sachen in Ruhe zu erledigen, bevor das Tagesgeschäft losgeht“, sagt er. Kultur- und Medienpolitik sowie die Innenpolitik sind Hevelings Themen, und damit auch Radio-Interviews um 6.30 Uhr. Ein Vorsitzender hat eben besondere Verpflichtungen. Die digitalen Medien setzt er selbst zurückhaltend ein. „Ich nutze Facebook zur Information, aber nicht zur Diskussion mit Menschen“, sagt Heveling. Er schätzt den direkten Kontakt: Kritisch ja, aber unhöflich und beleidigend würden die Menschen ihm nicht begegnen.

Der Berufspolitiker ist engagierter Schütze, Hobbyfotograf und begeisterter Geigen- und Bratschenspieler. „Die Musik kommt aber viel zu kurz.“ Auch der Kirchenchor in Korschenbroich kann nicht auf Heveling zählen. „Wenn ich nicht mehr genug Stimmen vom Wähler bekomme, dann bekommt der Chor eine Stimme zurück“, sagt der Tenor scherzend. Mit Bachmusik beim Joggen verbindet der Korschenbroicher zwei Hobbys. „Sport macht den Kopf frei.“ Und hilft, fit zu bleiben.