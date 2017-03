Täglich sollten für die Gesundheit mindestens zwei Zehen Knoblauch auf dem Speisezettel stehen. Das ist gar nicht so schwer zu verwirklichen, denn Knofel schmeckt von Aioli bis zu Tsatsiki in Beilagen, Suppen, Soßen, Fisch, Geflügel, Fleisch und und und. Zum Würzen kann er roh oder kurz mitgekocht oder mitgebraten werden. Die Zehen nicht in zu heißem Fett anbraten. Sie verbrennen leicht und schmecken dann bitter. Wer die Knolle besonders gut ausnutzen möchte, sollte im Umgang mit Knoblauch folgendes beachten: Die gesundheitsförderlichen Stoffe entstehen erst, wenn die Zellwände des Knoblauchs beschädigt werden – also ist pressen angesagt.