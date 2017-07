Im Zuge seines Sieges beim Rennen in Krefeld qualifizierte sich Hannen für die Deutschen Meisterschaften in Duisburg, wo er sich dann jedoch geschlagen geben musste.

Hautnah dabei war Hans-Peter Hannen, der gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder in den 1950er-Jahren mit Erfolg bei den Rennen antrat. „Es war damals für uns dreizehnjährigen Jungen eine spannende Sache“, berichtet er. In besonders guter Erinnerung ist ihm die Strecke am Hülser Berg geblieben. „Dort mussten wir wirklich unser Können unter Beweis stellen, denn auf den anderen Pisten ging es ja nur geradeaus“, erzählt er lachend. „Die Strecke lässt sich mit keiner anderen vergleichen“, fügt er hinzu.

Das Rennen ist in diesem Jahr am Sonntag, 3. September, wie immer auf dem Hülser Berg.

„Als ich im Jahr 1958 nach Krefeld in die Nähe des Hülser Bergs zog, bekam ich sofort etwas von den Rennen mit“, erinnert sich Doris Podelko-Ruweder. Sie selbst habe auch zahlreiche Rennen besucht und stehe noch immer mit einigen Bekannten aus dieser Zeit in Kontakt. „Aus der ganzen Republik sind damals Menschen angereist, man hat sich jedes Jahr aufs Neue gefreut.“

Hüls. In wenigen Wochen hat das Warten ein Ende. Wenn in diesem Jahr die Fahrzeuge der zahlreichen Teilnehmer den Hülser Berg hinunter brausen, feiert das Krefelder Seifenkistenrennen des Fachbereichs Jugendhilfe bereits seine 17. Auflage. Das Rennen knüpft an eine weit zurückliegende Tradition an, die zwischenzeitlich verloren geglaubt war.

Als Opel jedoch 1972 aus der Branche ausstieg und sich daraufhin weitere Sponsoren zurückzogen, verschwanden die Seifenkistenrennen schrittweise von der Bildfläche – bis der Fachbereich Jugendhilfe Krefeld die beliebten Rennen im Jahr 1998 erfolgreich wiederbelebte.

Am 3. September werden sich jetzt erneut Rennbegeisterte aus der Region einen rasanten Wettkampf am Hülser Berg liefern. Die Rennen haben sich als Familienveranstaltung bewährt, konstatiert Silke Wintersig, Organisatorin des Events. Besonders in den vergangenen zwei Jahren sei der Menschenandrang enorm gewesen. „Das Interesse am Seifenkistenrennen hat nicht abgenommen“, betont Wintersig.

Unter den Teilnehmern sind in diesem Jahr ein Kollektiv aus Krefelds Partnerstadt Leicester und ein Team aus der polnischen Stadt Posen. Diese werden sich mit ihren Konkurrenten in der Geschwindigkeits- und einer Jux-Wertung messen, bei der explizit die Gestaltung der Seifenkiste relevant ist.

Hans-Peter Hannen lebt zwar heute in Schweden, verfolgt aber immer noch die Geschehnisse in seiner ehemaligen Heimatstadt. Besonders freut ihn, dass die Seifenkistenrennen an Beliebtheit offenbar nicht eingebüßt haben. In rund einem Monat wird sich herausstellen, wer womöglich in seine Fußstapfen treten wird.