Die Gesamtschule, der Supermarkt in Oppum und Lärmschutz in Linn – das sind Herausforderungen, die Bezirksvorsteher Hansjürgen Tacken für 2018 sieht. Die Burg Linn ist nicht nur im Winter schön – so wie auf diesem Foto im Januar vergangenen Jahres. Archiv: Andreas Bischof Im vierten Jahr ist Hansjürgen Tacken Bezirksvorsteher für Oppum und Linn. Der neugestaltete Oppumer Bahnhof ist für ihn einer der Meilensteine der vergangenen Jahre. Die Burg Linn ist nicht nur im Winter schön – so wie auf diesem Foto im Januar vergangenen Jahres. Archiv: Andreas Bischof Oppum/Linn. Hansjürgen Tacken hat sich Stichworte aufgeschrieben: Die neue Gesamtschule in Oppum, der Ausbau der A 57 und Lärmschutz in Linn oder der auf dem Oppumer Festplatz geplante Supermarkt stehen auf seinen Karteikärtchen. Bei zwei Stadtteilen, die so unterschiedlich sind, kann auch einem Bezirksvorsteher schon mal etwas durchgehen. Mit der WZ blickt der „Herr“ über Oppum und Linn auf 2018 und die Herausforderungen in diesem Jahr. Herr Tacken, was ist das Wichtigste, das in 2018 für die Stadtteile ansteht? Hansjürgen Tacken: Die Linner beschäftigt der Ausbau der A 57 sehr, weil sie mehr Lärm befürchten. Der Streckenabschnitt zwischen Meerbusch und Oppum ist bereits verabschiedet. Der Ausbau wird in diesem Jahr losgehen. Für den Abschnitt von Oppum bis zur Ausfahrt Krefeld-Zentrum gibt es im Sommer ein Planfeststellungsverfahren. Ein Mitarbeiter von Straßen NRW wird bei der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung im März noch mal die Planungen vorstellen – ich fürchte aber, dass es für die Linner keine weiteren Zugeständnisse gibt. Die nächsten Häuser sind mehr als 600 Meter von der Autobahn entfernt, der Gesetzgeber sieht dafür keine Lärmschutzwände vor – das ist Fakt. Und wo sehen Sie den Schwerpunkt für Oppum? Tacken: Das ist auch in diesem Jahr wieder der Ausbau der Gesamtschule, der geht ja im Herbst erst richtig los. Die größte Herausforderung sehe ich darin, am Standort aus einer Realschule mit 500 Schülern in kurzer Zeit eine Gesamtschule zu machen, die am Ende mehr als 1000 Schüler besuchen sollen. Erste Schwierigkeiten mit Helikoptereltern, die ihre Kinder am liebsten bis ins Klassenzimmer fahren wollen, gibt es schon jetzt. Da sind die Straßen häufig schon frühmorgens verstopft. Wenn im Herbst der dreigeschossige Neubau mit Aula, Mensa und den Räumen für die musischen Fächer kommt, wird es dort durch Absperrungen und Bauarbeiten sicher noch größere Verkehrsprobleme geben. Zwei Jahrgänge besuchen inzwischen die neue Gesamtschule. Wie entwickelt sie sich? Tacken: Sehr gut. Es kommen Schüler nicht nur aus Oppum und Linn, auch aus Fischeln werden immer mehr Kinder angemeldet. Die geplante Zahl von 1200 Schülern werden wir, wenn alle Jahrgänge da sind, sicher erreichen. Die Aufzüge im Oppumer Bahnhof funktionieren seit einiger Zeit – nach langem Hin und Her. Was muss dort sonst noch gemacht werden?

Tacken: Der Bahnhof ist nach großen zeitlichen Verzögerungen jetzt gut und barrierefrei nutzbar. Die Bahn hat es bislang aber nicht geschafft, dort eine Überwachungsanlage zu installieren. Dass die dringend notwendig ist, zeigen Vandalismus und die Schmierereien an den Wänden. Die Nordseite des Bahnhofs ist fertig, für die südliche Seite steht die Planung für die neue Pflasterung an. Bänke sollen ab Frühjahr für mehr Aufenthaltsqualität sorgen. Die Vergabe für die Arbeiten ist bereits erfolgt. Wie entwickelt sich der Hafen in Linn als Wirtschaftsstandort? Tacken: Der Hafen wird gerade in den vergangenen Jahren immer häufiger genutzt und hat auch eine ganze Menge Arbeitsplätze in und für Krefeld geschaffen. Gerade über Logistiker wird ja häufig geschimpft, weil sie auf großer Fläche nur wenig Personal brauchen. Man sollte den Hafen als Wirtschaftsstandort nicht unterschätzen. Auch, weil man dort alternativ zur Autobahn viel Lagerkapazität aufs Wasser verlegen kann. Mit der Ansiedlung von Amazon im vergangenen Jahr wird der Standort sicher noch mal einen Aufschwung erleben. Wie geht’s mit dem geplanten Supermarkt auf dem Oppumer Festplatz voran? Tacken: Der Stadt liegen Angebote von sechs Investoren vor, mit denen sie sich derzeit beschäftigt. Ich denke, dass, wenn alles gut läuft, in diesem Jahr zumindest der Vertrag ausgehandelt werden kann. Dass in diesem Jahr noch gebaut wird, halte ich für eher unwahrscheinlich. Sie waren ja anfangs kein Befürworter der Supermarkt-Pläne auf dem Festplatz. Tacken: Ich war sehr skeptisch, weil auf dem Festplatz regelmäßig das Schützenfest oder die Oppumer Oldie Night gefeiert werden, er ist Pendler-Parkplatz, das Osterfeuer findet hier statt. Wie dringend Oppum wirklich einen Supermarkt braucht, darüber kann man streiten, aber zumindest für diejenigen Bürger, die zentral leben, ist er sehr wichtig. Nach aktuellem Planungsstand wird der Festplatzcharakter nicht verloren gehen, die Anbindung insbesondere an die Buddestraße wird verbessert. Unter diesen Bedingungen habe ich kein Problem damit, wenn ein Supermarkt näher in Oppums Zentrum rückt. Lang haben die Linner für ihr Bürgerbüro gekämpft, seit Herbst öffnet es wieder im Textilmuseum. Wann zieht das Bürgerbüro in Oppum um? Tacken: Die alte Geschäftsstelle an der Hochfelder Straße schließt Ende Februar. Das neue barrierefreie Bürgerbüro im Gebäude der Wohnstätte Ecke Werkstättenstraße/Maibachstraße gegenüber des Bahnhofs soll dann Anfang März an den Start gehen. Noch ein paar Worte zum Bürgerservice in Linn: Endlich! Derzeit wird das Angebot gut angenommen. Mein Appell an die Bürger ist aber, es bitte weiterhin so regelmäßig zu nutzen – sonst bleibt es nicht auf Dauer, das ist meine große Sorge.