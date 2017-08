Susanne Mervat Badra kandidiert in Krefeld für Bündnis 90/Die Grünen. Einer ihrer Lieblingsplätze ist der Stadtpark Uerdingen.

Krefeld. Auf der kleinen Brücke mit Blick auf den idyllischen Ententeich mit Springbrunnen und das Restaurant Am Stadtpark im Hintergrund bleibt Susanne Mervat Badra stehen und atmet einmal tief durch. „Es gibt so viele schöne Ecken, aber ich bin viel zu selten hier“, sagt die 26-jährige Korschenbroicherin über die Grünanlage, die sie schon vor Jahren durch Krefelder Freunde kennenlernte und in der sie zum Beispiel gerne picknickt. „Ich finde es hier einfach toll und ich bin sehr naturverbunden – auch wenn sich das jetzt wieder so typisch nach Partei anhört“, sagt die junge Frau lachend, die als Bundestagskandidatin der Grünen für den Wahlkreis 110 Krefeld I – Neuss II antritt.

Dass sie für das Ausbreiten einer Decke auf der großen Wiese aktuell keine Zeit hat, liegt nicht nur an den Wahlkampf-Terminen. Momentan schließt die gebürtige Mönchengladbacherin ihr duales Studium als Stadtinspektorin ab, in dessen Rahmen sie in der Bauverwaltung der Stadt Kaarst arbeitet. Gleichzeitig ist sie in der Flüchtlingshilfe und in Anti-Rassismus-Projekten aktiv und Vorstandsmitglied im Kreisverband der Bündnis-Grünen im Rhein-Kreis Neuss.

Wie all diese Aspekte ihres Lebens einander bedingen, erzählt sie beim Bummel durch den Uerdinger Stadtpark, den sie sich für den Spaziergang mit der WZ ausgesucht hat. 2014 begann Susanne Mervat Badra, ihr Fachabitur an der Abendschule nachzuholen. Und dabei engagierte sich die Tochter einer deutschen Mutter und eines ägyptischen Vaters, deren Eltern sich im Urlaub kennenlernten, für die Aufnahme in das Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Als Paten für das Projekt konnte sie den Bündnis-Grünen Landtagsabgeordneten Hans Christian Markert gewinnen. „Irgendwann hat er mich gefragt, warum ich nicht Politik mache. Denn alles, was ich machte, habe doch mit Politik zu tun“, erinnert sich Susanne Mervat Badra, die früher als leidenschaftliche Hip-Hop-Tänzerin jugendlichen Flüchtlingen Tanzkurse gab und während der Abendschulzeit als Ehrenamtliche Flüchtlinge im Korschenbroicher Bahnhof mitbetreute.

Antirassismusprojekte und Flüchtlingshilfe lägen ihr „einfach am Herzen“, sagt sie: „Das sind meine Babys.“ Das muss die 26-Jährige, die vor drei Jahren dann tatsächlich in die Partei eintrat, eigentlich nicht erwähnen. Egal, ob man mit ihr nur über ihr Auslandssemester als Erasmus-Stipendiatin 2016 in Ungarn plaudert („ich habe mit Tschechen, Italienern und anderen viel über Flüchtlingspolitik diskutiert“) oder über ihre ägyptischen Wurzeln („die paar Brocken Arabisch sind sehr hilfreich in der Flüchtlingsarbeit“). Dass die Sprache mit dem Erwachsenwerden nicht mehr so präsent sei, „die ich, als ich klein war, also noch kleiner als jetzt, aufgesogen habe“, bedauert sie mit einem Witz über ihre 1,58 Meter Körpergröße.