Krefeld. Am Dienstag hat die Polizei einen 29-jährigen Krefelder festgenommen, der sich zuvor unbefugt Zutritt in den Keller eines Mehrfamilienhauses verschafft hatte. Um kurz vor 21 Uhr bemerkte ein 61 Jahre alter Mieter des Hauses an der Ritterstraße, wie ein Mann über einen Zaun kletterte und im Keller verschwand. Der Bewohner sprach den mutmaßlichen Einbrecher an und hielt ihn gemeinsam mit einem 56-jährigen Zeugen fest.

Die alarmierte Polizei fand bei der vorläufigen Festnahme des Krefelders, der wegen Einbruchsdelikten mehrfach vorbestraft ist, Einbruchswerkzeug. In seiner Vernehmung erklärte der Tatverdächtige, er habe nur einen Ort zum Urinieren gesucht.