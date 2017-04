Die Metro an der Parkstraße ist für eine Million Euro modernisiert worden. Das neue Konzept setzt auf Premium- und Frischeprodukte.

Krefeld. Rund 2000 Weinsorten und Spirituosen bis hin zur Spitzenklasse, bis zu 700 Fischsorten, auf Wunsch fachgerecht filetiert, mehr als 600 Fleischprodukte, eine offene Käsetheke, eine „Kaffee-Welt“ mit Vollautomaten und Verkostung erlesener Kaffeesorten sowie der größte Grillbereich namhafter Marken – all das bietet das neue Großhandelskonzept von Metro seit Donnerstag in Krefeld. Wer für mindestens 500 Euro einkauft, bekommt die Produkte jetzt auch frei Haus geliefert. Drei Monate haben die Umbauarbeiten für die neue Erlebniswelt im Großmarkt an der Parkstraße gedauert.

Produktpalette in Krefeld zielt auf Hoteliers und Gastwirte

Gut eine Million Euro habe der Umbau gekostet, lässt sich Thomas Storck, Geschäftsführer von Metro Deutschland entlocken. Krefeld sei erst der vierte Standort, an dem das neue Konzept umgesetzt werde. Das geschehe höchst individuell, betont Storck. Im zeitgleich eröffneten Markt in Essen dominieren mit Getränken, Tabakwaren und einem großen türkischen Sortiment ganz andere Produkte als in Krefeld.

Etwas überraschend werden von der heimischen Gastronomie viele Premium-Produkte sowie zunehmend frische lokale Lebensmittel nachgefragt. Die riesige Auswahl begründet Storck damit, dass sich die Gastwirte vom Wettbewerb abheben möchten und keine Produkte von Discountern anbieten wollten.

„Wir versorgen die komplette Gastronomie - von preiswert bis teuer, aber ohne Schickimicki“, sagt der Geschäftsführer. Und: „Wir kommen vom Abhol-Geschäft und stellen jetzt auch zu.“

In Krefeld kann man außer Kaffee auch andere Produkte wie Weine verkosten, beraten von Weinfachverkäufern und einem Sommelier. Spitzenqualitäten gibt es außerdem bei Ölen, exotischen Gewürzen und Schokolade. „Bei der Qualität machen wir keine Kompromisse“, sagt der Geschäftsführer. So müssen die Bauernhöfe, die regionale Lebensmittel liefern, zertifiziert sein.

Unternehmen

Metro Krefeld

Mitarbeiter

Zukunft Die Metro Cash & Carry Deutschland GmbH betreibt mit mehr als 15 000 Mitarbeitern 105 Märkte in Deutschland. Der Großmarkt in Krefeld hat eine Verkaufsfläche von mehr als 14 000 Quadratmetern und bietet rund 50 000 Artikel an. Der Umbau hat rund eine Million Euro gekostet. Krefeld ist erst der vierte Standort, an dem das neue Konzept umgesetzt wurde. 180 Mitarbeiter arbeiten bei der Metro in Krefeld an der Parkstraße. Der ditale Service für die Kunden soll ausgebaut werden.

Die Kunden, die zu 60 Prozent aus dem Hotel-, Gastronomie- und Cateringbereich kommen, werden auf Wunsch durch persönliche Ansprechpartner betreut. Aus dem Restaurant wird eine Kochwerkstatt, wenn Kunden zu Kursen oder zur Fortbildung kommen.

Neue Anordnung der Waren ermöglicht schnelleren Einkauf

Geschäftsleiter Udo Höfer bedankte sich bei der Wiedereröffnung bei den 180 Mitarbeitern, die „mit Herzblut“ angepackt und mitgestaltet hätten. Bürgermeisterin Gisela Klaer überbrachte Glückwünsche der Stadt und zeigte sich „überwältigt von Vielfalt und Atmosphäre“ des Marktes.

Der Markt wurde nicht vergrößert, sondern umgestaltet, modernisiert und dem veränderten Bedarf angepasst. So wurde das Sortiment um Dubletten bereinigt zugunsten attraktiver Neuheiten.

Der Markt in Krefeld besteht bereits seit 45 Jahren und wurde zuletzt vor 15 Jahren umgestaltet. Er bietet eine Verkaufsfläche von mehr als 14 000 Quadratmetern. Im modernen Großmarkt spielt die Art der Präsentation und der Themenwelten eine wichtige Rolle. Man habe die Anordnung der Waren auch verändert, damit die vielen Geschäftskunden ihre Einkäufe schneller erledigen können, sagt Storck.

Die Zukunft hat er ebenfalls im Blick: „Wir bauen den digitalen Service aus, zum Beispiel mit einer Online-Kasse für Kunden.“ Die können in einem abgeschirmten Bereich mit Drohnen üben, um sich auf neue Zustellvarianten einzustellen.