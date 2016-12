Krefeld Messerattacke in Traar: 4,5 Jahre Haft

Krefeld. Im Mordprozess gegen einen 18-jährigen Krefelder, der am 19. Juni versucht haben soll, seinen besten Freund durch mehrere Messerstiche zu töten, ist der Angeklagte zu einer Haftstrafe von 4,5 Jahren verurteilt worden. Das Motiv der Tat bleibt unklar.



Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der junge Mann sein Opfer am 19. Juni 2016 erst unter einem Vorwand zu sich nach Hause einlud, um es dann aus einem Hinterhalt mit einem Messer zu attackieren. Das Opfer erlitt mehrere Stichverletzungen und wurde lebensgefährlich verletzt. Der Täter hatte erst nach dem Eintreffen von Passanten von seinem Opfer abgelassen und war geflüchtet.



Am Tag nach der Tat hatte er sich gestellt und die Attacke eingeräumt. In seinen letzten Worten vor Gericht hatte sich der Angeklagte versucht, bei dem anwesenden Opfer zu entschuldigen.



Staatsanwalt Thomas Pelka hatte eine fünfjährige Haftstrafe für den Angeklagten gefordert. Die Verteidigung plädierte auf ein milderes Urteil und hielt eine Haftstrafe deutlich unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft für angemessen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. hoss