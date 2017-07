Krefeld. Bei einem Streit unter Nachbarn wurde am Sonntagabend in Krefeld ein 22-jähriger Mann durch ein Messer lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Nach Angaben der Polizei fuhr am frühen Abend ein 43-jähriger Vater seinem 22-Jährigen Sohn und weiteren Familienangehörigen in einem Auto zu seiner Wohnung an der Vereinsstraße. Dort angekommen betrat der Vater gegen 19:16 Uhr das Mehrfamilienhaus. Im Haus traf auf der 43-Jährige auf einen 49-jährigen Hausbewohner, mit dem er in einen Streit geriet.

Als der Hausbewohner plötzlich ein Messer zog, flüchtete der 43-jährige aus dem Haus zu seinem Wagen. Dabei wurde von dem Beschuldigten mit dem Messer verfolgt. Auf der Straße kam es dann zu einer Rangelei.

Als der 22-jährige Sohn des Opfers sah was geschah, verließ er das Auto, um seinem Vater zu helfen. Dabei wurde der Sohn von dem Beschuldigten mit einem Messerstich in die Brust lebensgefährlich verletzt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der 22-Jährige ansprechbar und wurde sofort in ein Krankenhaus transportiert.

Der Beschuldigte wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.