Schweißen, ohne dass der Rauch die Arbeit einschränkt – das Unternehmen investiert eine halbe Million Euro in den Standort Krefeld.

Vor mehr als 100 Gästen aus Politik und Wirtschaft stellte Gründerenkel Stefan Messer jetzt das neue europäische Kompetenzzentrum am K2-Tower vor. „Wir konzentrieren hier in drei Hallen Forschung und Entwicklung der Messer Group – fast wie es früher schon einmal unter dem Namen Messer Griesheim war“, blickte der Firmenchef in der dritten Generation auf die wechselvolle 120-jährige Firmengeschichte zurück. Zuletzt waren die Technika auf verschiedene Standorte in mehreren Ländern verteilt. Auch die regionalen Technika für Schutzgasschweißen an der Hochschule Niederrhein und für Kaltmahlen in Willich wurden jetzt an der Kleinewefersstraße integriert.

Der Standort am Gahlingspfad bleibt erhalten

„Es ist eine Investition in die regionale Infrastruktur von rund einer halben Million Euro, aber auch in die Zukunft des Standortes Krefeld“, ordnet Stefan Messer das Engagement ein. Weltweit investiert die Gruppe in diesem Jahr einen Betrag, der 2018 höher als der des Vorjahres von 144 Millionen Euro liegen soll.

Der bisherige Krefelder Standort am Gahlingspfad mit mehr als 100 Mitarbeitern bleibt erhalten. Lediglich die dort beheimateten gut 20 Ingenieure und Techniker wechseln bei Bedarf ins neue nahegelegene Kompetenzzentrum für die Erprobung von Technologien für die Anwendung von Gasen in der Lebensmitteltechnik, in der Kältetechnik, für das Schweißen und Schneiden sowie in Chemie und Umwelt. „Zusätzlich zu den 3500 Quadratmetern am Standort Gahlingspfad haben wir in den gemieteten drei Hallen jetzt weitere 1400 Quadratmeter Fläche zur Verfügung“, sagt Davor Spoljaric.

Der Leiter der Anwendungstechnik machte deutlich, dass es eine traditionelle Stärke des Unternehmens ist, Gaseanwendungen gemeinsam mit den Kunden zu entwickeln, sei es im Technikum oder vor Ort. „Hierbei binden wir immer wieder Studenten der Hochschule Niederrhein ein und bilden sie in der Praxis aus.“

Bei einem Rundgang konnten sich die Festgäste von der Vielfalt und dem Nutzen der Gaseanwendungen überzeugen. An den Versuchsständen informierten langjährige Fachkräfte über traditionelle sowie neue Anwendungen. Wie man immer wieder auf neue Ideen kommt? „Man darf in unserem Job keine Vorurteile haben – geht nicht, gibt es nicht“, sagt Oliver Dietrich, der das Kaltmahlen und PVC-Recycling erklärt. Material, das nicht auf die Mülldeponie gehört, wird unter flüssigem Stickstoff abgekühlt, versprödet, zerkleinert und recycelt. Neueste Anwendung: die Wiedergewinnung von PVC aus Millionen Gartenschläuchen.

Thomas Böckler berichtet über das Erdreichgefrieren, mit dessen Hilfe Baugruben vor dem Eindringen von Grundwasser geschützt werden. Exotische neue Anwendung: Musikinstrumente wie Trompeten oder Golfschläger kommen vor Gebrauch in eine Kältekammer, weil Metalle dadurch ihre physikalischen Eigenschaften verändern und zum Beispiel die innere Spannung reduzieren. Auch die Leitfähigkeit von Zündkerzen wird so verbessert.

„Ob Kohlensäure oder flüssiger Stickstoff – beim Abfüllen von Getränken (. . .) sind Gase unverzichtbar.“

Frank Gockel, Technology-Manager Food der Messer Group