Großmarkt: Grünes Licht für Wine House +++ Eine musikalische Reise durchs Judentum +++ Thema: Pflegenotstand in Deutschland +++ Bürgersprechstunde der CDU-Fraktion +++ Führung durch die Zeltkirche St. Hubertus

Der Finanzausschuss hat das Konzept zur geplanten Weinbar auf dem Krefelder Großmarkt genehmigt. „Somit steht der weiteren Planung vonseiten der Politik nichts mehr im Wege“, sagen Dirk Matura und Rainer Lohmann. Die beiden Krefelder Unternehmer planen in den Gebäudeteilen 38, 40 und 42 (ehemalige Räumen der Firma „Kaas Frischedienst“) sowie auf der angrenzenden Freifläche ein umfangreiches Gastronomie- und Handelskonzept.

Die Sängerin und Rezitatorin Esther Lorenz und der Gitarrist Hendrik Schacht präsentieren eine musikalische Reise durchs Judentum. Das Konzert findet am Sonntag ab 12 Uhr in der Pax Christi Kirche, Glockenspitz 265, statt. Der Eintritt ist frei.

Der Pflegenotstand in Deutschland steht heute im Mittelpunkt des politischen Frühstücks der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP). Benjamin Jäger wird ab 10 Uhr im Bio-Café Bettinger, Friedrich-Ebert-Straße 240 auf die Zustände in der Pflege und mögliche Lösungen eingehen.

Die nächste Bürgersprechstunde der CDU-Fraktion findet heute von 11 bis 12 Uhr im Rathaus, Von-der-Leyen-Platz 1, statt. Ratsmitglied Manfred Läckes wird zu Fragen und Problemen Stellung nehmen.

Die Volkshochschule (VHS) bietet in der Reihe Architektur in Krefeld am Mittwoch, 27. September, von 17 bis 18 Uhr eine Führung durch die Zeltkirche St. Hubertus am Hohen Dyk 130 an. Die 1959 geweihte Kirche verdankt ihre Zeltform der Forderung, eine demontierbare Kirche mit geringstem Kosteneinsatz zu verwirklichen. Das Entgelt beträgt sechs Euro. Anmeldungen unter 36 60 26 64 oder:

vhs.krefeld.de