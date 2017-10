Krefeld. Am Mittwochabend sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Gatzenstraße eingebrochen und haben Schmuck sowie Bargeld entwendet. Im Zeitraum von 19:15 Uhr bis 22:50 Uhr kletterten die Einbrecher auf den Anbau des Hauses und hebelten im ersten Obergeschoss ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und entkamen unerkannt mit der Beute.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser am Wintersweg eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Die Einbrecher bohrten im Zeitraum von 23:30 Uhr bis 6:35 Uhr Löcher in einen Fensterrahmen des Erdgeschosses, sodass sie den Fenstergriff umlegen konnten. So gelangten sie in beide Häuser und durchsuchten sämtliche Räume. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit der Beute.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.