Krefeld. Die Polizei Krefeld hat an den Karnevalstagen insgesamt vier Einbrüche registriert. So hebelte ein Einbrecher am Tulpensonntag gegen 16.30 Uhr die Wohnungstür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Breitenbachstraße auf und flüchtete anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung.

Am Rosenmontag sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Steinstraße eingebrochen und haben Bargeld sowie Elektrogeräte entwendet. Um 12.40 Uhr hebelten die Einbrecher die Wohnungstür im zweiten Obergeschoss auf und flüchtete anschließend unerkannt mit der Beute.

An der Moerser Landstraße versuchten Unbekannte in dem Zeitraum zwischen 17.50 Uhr und 22 Uhr zunächst auf der rückwärtigen Seite des Wohnhauses ein Fenster aufzuhebeln. Dies misslang, sodass die Einbrecher in die Glasscheibe einschlugen und so in das Haus gelangten. Sie durchsuchten den Raum und entwendeten Bargeld.

Zwischen Samstag und Montag hebelten Unbekannte im Zeitraum zwischen 10 Uhr bis 18.50 Uhr die Terrassentür eines Reihenhauses am Hannixweg auf und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de