Krefeld. Mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss haben die Krefelder Polizei am Wochenende auf Trab gehalten. Am Samstag kontrollierten die Beamten gegen 3.55 Uhr auf der Oberdießemer Straße eine 44-jährige Opel Fahrerin. Sie stand unter Alkoholeinfluss, konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurde vorläufig festgenommen.

Am Sonntag gegen 01:30 Uhr hielt die Polizei auf der Mevissenstraße einen 43-jährigen Ford Fahrer an. Er hatte vor der Fahrt Alkohol konsumiert.

Ebenfalls am Sonntag stellte die Polizei um 07:55 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Alten Linner Straße bei einem 30-jährigen Mofafahrer vorangegangenen Drogenkonsum fest. Am Sonntag um 09:18 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Siemenstraße bei einem 21-jährigen Hyundai Fahrer vorangegangener Drogenkonsum festgestellt. Gegen 10.40 Uhr am Sonntag wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf dem Dießemer Bruch bei einem 22-jährigen VW Fahrer vorangegangener Drogenkonsum festgestellt. Allen Autofahrern wurden auf der Wache Blutproben entnommen.

Unfall auf der Ritterstraße

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend auf der Rittestraße gekommen. Ein Fahrer eines weißen Volvo fuhr ist unter Alkoholeinfluss auf einen Kleinwagen aufgefahren. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Unfall vier Personen leicht verletzt.