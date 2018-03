Neue Art der Ausbildung ab dem kommenden Schuljahr.

Kempener Feld. Theoretisches Wissen direkt in der Kindertagesstätte oder der offenen Ganztagsgrundschule anzuwenden, das lernen angehende Erzieher ab Sommer in Krefeld. Das Berufskolleg Vera Beckers bietet ab dem kommenden Schuljahr ein neues Modell der Erzieherausbildung an, das Theorie und Praxis verzahnt. Die Bewerbungsphase hat gerade begonnen. Drei Jahre dauert die fachschulische „praxisintegrierte Erzieherausbildung“, bei der die angehenden Erzieher in einer sozialpädagogischen Einrichtung angestellt sind und dort eine Vergütung nach dem Tarifvertrag der Praktikanten erhalten.

Zwei Tage pro Woche besuchen sie das Berufskolleg, drei Tage arbeiten sie in der Einrichtung. So könnten sie „theoretische Inhalte schnell auf das praktische Erzieherhandeln übertragen“, heißt es vom Berufskolleg. Zugleich würden Fragen aus der Praxis direkt im Unterricht aufgegriffen. Das Deutsche Jugendinstitut hat geschätzt, dass bis 2025 in der frühkindlichen Bildung bis zu 320 000 Fachkräfte fehlen könnten. Wer sich für die praxisintegrierte Erzieherausbildung am Berufskolleg Vera Beckers interessiert, findet Informationen unter:

bkvb.de