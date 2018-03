Krefeld. Die Polizei registriert in letzter Zeit vermeht Autoaufbrüche im Stadtgebiet. Am Wochenende wurden bei insgesamt 15 Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen, so berichten es die Krefelder Beamten.

Die Diebe stehlen überwiegend nur das Navi-Gerät aus den Fahrzeugen. In fast allen Fällen handelt es sich um Autos des Typs Soka CITYGO, VW UP oder Seat MII. red