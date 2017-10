Eine Anmeldung für den Termin ist ab sofort möglich.

Mitte. Eine iPad-Rallye der besonderen Art bietet die Mediothek am Theaterplatz erstmals am Donnerstag, 2. November, ab 17 Uhr für Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren an. Organisiert und durchgeführt wird sie von der Krefelder Firma „Stadthelden“. Gemeinsam mit anderen Jugendlichen verwandeln die Teilnehmer die Mediothek in ein episches Spielfeld.

Ein weiterer Termin wird am 24. November angeboten

Ausgestattet mit Tablets treten sie in kleinen Teams gegeneinander an, begeben sich auf die Suche nach versteckten Hinweisen, lösen spannende Aufgaben und entwickeln Strategien, um ihre Gegner auszutricksen.

Gewinnen wird am Ende das Team, das den anderen Mannschaften erfolgreich die Wege versperrt, ihnen Punkte klaut oder sich auf der Karte unsichtbar macht. Dabei muss es die Gegner immer im Auge behalten und seine Taktik dem Spielverlauf stets neu anpassen.

Der Eintritt ist frei, die Rallye dauert rund zwei Stunden. Einen weiteren Termin bietet die Mediothek am Freitag, 24. November, ebenfalls ab 17 Uhr an. Anmeldungen sind ab sofort telefonisch möglich unter der Rufnummer 86 27 80 oder per E-Mail an die Adresse: Red

mediothek@krefeld.de

mediothek-krefeld.de