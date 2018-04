Mit Comedy und viel Musik bedankt sich das Team am Theaterplatz bei den Krefelder Bürgern für zehn gemeinsame Jahre.

„Ein Abend von Krefeldern für Krefelder“ – so lautet das Motto am Freitagabend. Zum zehnjährigen Bestehen veranstaltete die Mediothek eine große Geburtstagsfeier am Theaterplatz. Musik und Comedy sind Teil des Abends. Laut Mediothekleiterin Evelyn Buchholtz soll der Abend entspannt und locker verlaufen. Aus diesem Grund hält sie ihre Begrü-ßungsrede frei. Seit Ende 2016 leitet Buchholtz die Mediothek. Aber auch der ehemaliger Leiter Helmut Schroers ist zu Feier gekommen und bekommt auf der Bühne ein persönliches Geschenk des gesamten Teams um Buchholtz überreicht.

Comedypreisgewinner David Werker ist auch zur Geburtstagsfeier gekommen. Er präsentiert sein neues Programm „Alphamemmchen“. Darin outet er sich als Morgen-, Mittag- und Abendmuffel. Der Krefelder freut sich, endlich wieder in seiner Hei-matstadt mitmischen zu dürfen.

Bis zu 800 Besucher kamen in die Stadtbücherei

Etwa 600 bis 800 Besucher sind der Einladung zum Jubiläum gefolgt – darunter auch Stammleser Oberbürgermeister Frank Meyer. „Wir haben vor einem Jahr mit den ersten Vorbereitungen angefangen“, erklärt Buchholtz. Der Auftritt der Band Jeck United sorgt für Stimmung. Die Gruppe performt einen extra für die Mediothek geschriebenen Song. Weitere jeck-freche Texte der fünfköpfigen Krefelder Band kennen die meisten Zuschauer in- und auswendig. Es wird lautstark zu dem Eigenkompositions-Mix mitgesungen und getanzt.

Wer es etwas ruhiger mag, kommt bei der Sängerin und Songwriterin Sophie auf seine Kosten. Sie ist nun schon zum dritten Mal in der Mediothek zu Gast und freut sich über die zahlreichen Gäste. „Für mich ist die Mediothek schon fast wie ein Zuhause“, sagt Sophie und lacht. Zuhörerin Alina Weynans ist begeistert: „Ihre Stimme ist toll und die Pop-Songs gefallen mir am Besten.“ Ihre selbst komponierten Stücke präsentiert sie auf Englisch. Nach jedem Lied gibt es für die Musikerin tosenden Applaus. Als Finale gibt es das Mondo-Mash-Up-Soundsystem, bestehend aus vier Sängern und neun Instrumentalisten. Die verschiedenen Musikstile sorgen für einen besonderen Auftritt. Mit diversen Vergünstigungen im Jubiläumsmonat und einer bald erscheinenden Postkartenedition möchte die Mediothek den Besuchern etwas zurückgeben. Das Angebot kommt gut an.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind bisher im April doppelt so viele Medien ausgeliehen worden. Wer demnächst vorbeischauen möchte: Am 25. Mai lädt die Mediothek zu einer Lesung des israelischen Autors David Grossmann aus seinem Buch „Aus der Zeit fallen“ ein. Ein weiterer Termin in der Mediothek ist das Finale der Poetry-Slam-NRW-Meisterschaften am 27. Mai.