Matthes vertällt Traumhaftes Krefeld

Dooe bön ech dech doch jlatt be et Nöijooehrs-Konzert vür dä Kiekkaas enjeschlooepe. Also, net dat mech dat net jefalle hei, wat dä Riccardo Muti dooe möt die Wiener Musiker op de Bieen jestellt hät. Äwer ech wooer noch ärg hongsmüsch van die lange Silvesterneit. Dooe häb ech et möt min Traut bes fief Uhr morjes jekraut. Hadder öch dann och dat Feuerwerk aanjekieeke, wat die Krieewelsche en die Neit avjebrännt häbbe, ov hadder selvs mötjeknallt? Dat wollden jooe üewerhaupt net ophüere möt die Balleree. Wenn m’r minde, et wöer nou jeluope, dann feng et an örjes en anger Eng van de Stadt irsch richtig aan. Die Lüh mödde wahl ärg vüel Jeld für dat Piffpaff-Jedöns utjejeäwe häbbe.

Wie jeseit, et es be os ärg laat jeworde en die Silvesterneit. On desweäje häb ech be dat Konzert op Nöijooehr och net duorjehalde. Als sech dat Frommisch an de Harfe be ieene van die Straußwalzer janz höerschkes op dat Instrumang „plimplim, plomplom“ drop eröm an’t Klimpere jooev, dooe mödde mech wahl die Dötz tujefalle sieen. On wat ech dann jedrümt häb, dat wooer tu schüen öm wooehr tu sieen.

Ossere OB, dä Frank Meyer, haat mech zum „Sonderbeobachter für absonderliche Fälle“ ernannt. Ech leet mech be et Silvesterfeuerwerk möt en Raket van dä Stadthuusbalkon en de Höch scheete. Min Raket wooerd möt künstliche Intellijenz duor de Loff jesteuert, suo dat ech en aller Rouh hin on her fleje kuos, öm mech alle Ecke on Kante van osser Krieewel joot van booeve aantukieke.

Als irschdes kuos ech sieehn, dat sech an dat schüene alde Stadtbad op de Neusser Strooet noch ömmer nix jedooen hät. Äwer ech deit mech, suo lang sech dat en Berlin möt dä Flughafen on en Stuttjart möt dä Bahnhooef noch vüel länger treckt, häbben wir en Krieewel jooe noch jet Tiet möt et Üewerlegge, wat dooe drut nou werde soll. Dann flooeg ech nach de Girmesgath, für öm mech dat alde Kesselhuus ens tu beluore. Dooe löt sech sieeker jet drut maake, wenn dat Deng demnächst Ersatz für et Sieweäwerhuus werde soll. Die Bölt häb ech mech dann och noch ens van alle Sie’e bekieeke. Van booeve süt et jooe noch janz interessant ut. Äwer wer kiekt sech dat all van booeve aan. Ech meen jooe, dä klöchtije Betonklotz müeß weg. On ech häb dooe och en Idee, wie wir dat en de Rejh krieje. Dä OB well sech noch üewerlegge, ov hä sech op minne Vürschlag enlöt. Öch kann ech min Idee jooe all ens verrooene.