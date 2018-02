Matthes vertällt Gedanken zur fünften Jahreszeit

Ossere Jeneralintendant van et Stadttheater, Michael Grosse, es jooe nou dä nöie Doctor Humoris Causa van Krieewel jeworde. En däm sin Doctorrede jing et sech öm et Theaterleäwe van A bes Z. Dat hät hä prima jemäckt, on et hät mech ärg joot jefalle. Die Idee häb ech nou jekläut on jeäv öch he en Fastelooeves-Alphabet möt op dä Weäg en dä jecken Tiet. Dä Michael soll mech wahl net quooet sieen; wir send jooe nou Doctor-Kollejen.

A wie Alaaf

Suo ropen die Kölsche op Fastelooevend

B wie Bekloppt

En bödche bekloppt kann op Fastelooevend net schade

C wie CCC

Comitee Crefelder Carneval

D wie Doof Nuss

Enne bekännde kölsche Büttredner

E wie Eärtezupp

Lecker für töschenduor op Ruosemooendaag

F wie Fuorze

Dat kann m’r joot, wenn m’r Eätezupp jejeäten hät

G wie Gesus

Sons kenne die Krieewelsche kin Wooert möt G

H wie Hellijehüske

Kneipe langes dä Ruosemooendaagszoch

I wie Ieene

Ieene drenke w’r noch

J wie Jeck

Op Fastelooevend send w’r allemooele jeck

K wie Kadaunevoll

Dä Besooepene wooer kadaunevoll

L wie Lauschöpper

Dä drenkt mar bluoß Bier, wat angere betahle

M wie Möhne

Op Altwiever send die Möhne op Jangk

N wie Näcke vertäll

Wieshieete, die en de Bütt vertällt werde

O wie Ondüesch

Maak mech op Fastelooevend bluoß kinnen Ondüesch

P wie Peijas

Dä süt en dat Kostüm ut wie enne Peijas

Q wie Quante

Halt din Quante be dech on bliev mech van et Liev

R wie Ruosemooendaag

Dat es dä höchste Fierdaag en de fiffde Jooehrestiet

S wie Schunkele

Dieet m’r op de Fastelooevessitzung für de Freud

T wie Tanzmariechen

Jehüert en jede Fastelooevesverein dobee

U wie Uulefränzke

Dä hät sech wie en Uulefränzke verklett

V wie Verdrüje

Donn mech flott en Bier, ech bön am verdrüje

W wie Wipi

Wipi I. wooer Fastelooevesprinz van Krieewel

X wie Xantipp

Der jieeht m’r et beäst ut dä Weäg

Y wie Yvonne

Dat Mädsche Yvonne es de beäste ut de Tonn

Z wie Zimm

Dä kloppt en die Fastelooeveskapell op de Zimm

Nou wönsch ech öch allemooele en schüene Fastelooevestiet. Maakt öch vüel Freud, äwer drievt et net tu ärg, sons hat ihr op Aschermittwoch enne dicke Kopp, on et jieeht öch suo schleit wie Honk. Ech sägg ens dreimooel Krieewel Helau! Helau! Helau!