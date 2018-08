Matthes vertällt Die Sommerhitze macht träge

Hadder dat och all ens, dat Jeföhl, für nix Loss tu häbbe? Mech jieeht dat suo, seitdem dat os dä Planet suo op die Pläät schint, dat m’r für jedes schattije Plätzke dankbar es. Et livvst don ech jar nix. Äwer, m’r kann jooe schleit dä janzen Daag nix duon. Neähme w’r bluoß ens aan, ech wollden öch vandaag jet op Krieewelsch Platt vertälle, wüeß äwer net, wat. Dann müeß ech öch jooe vertälle, dat ech nix wit, wat ech öch vertälle kües. Dat wöer jooe Quatsch. Dann sollden ech dat mar lieewer jeweärde looete on jar nix schriewe. Äwer, dat jieeht jooe och net, denn van nix kömmt nix.

„Matthes, wat sollen w’r denn heut emal unternehmen?“ „Nix.“ „Wie nix?“ „Ech well nix ongerneähme; et es mech tu hieet. Ech well mar bluoß rouhig op dä Balkon sette on nix duon.“ „Dat hasse doch jestern auch schon jetan.“ „Dooe bön ech äwer noch net möt feärdig jeworde.“ „Wie wär et denn mit Schwimmen-Jehen?“ „Nä, wenn ech an dat Schwemmbad aanjekuome bön, dann bön ech all van booeve bes onge kletschnaat jeschwett. Dann bliev ech lieewer he op dä Balkon rouhig sette on beweäg mech net.“ Nou mot ech jooe tujeäwe, dat möt dat totale Nixduon, dat häb ech net lang duorhalde könne. Traut leet net locker. „Wolltes du dich nich für unsere Urlaub noch en paar neue Sandalen kaufen? Un mit dein alte Pfadfinderhos kannste auch nich mehr frei erum laufen, die is viel zu kurz. Damit lass ich mich nich mit dich auf de Straß sehen. Jetz is jrad noch alles jünstig zu haben, in de Stadt. Ich wollte auch noch emal nach en paar Schuh für zum Laufen kucken.“

Wat soll ech sägge, ech häb mech brieet schlage looete. Wir also en de Stadt jefahre. Ech häb min Sandale jefonge - suojar twiee Paar. On die Box, die net tu kört, äwer och net tu wiet on tu lang es, häb ech och jejolle. Dooemöt wooer ech flott feärdig. Bluoß, wennste möt die Traut en enne Schuhlade eren jieehs, dann kannste dä Reäst van dän Daag avhaake. On weäjes dat ech dat wieet, häb ech mech stikum doduor jemäckt on häb mech en et Café op dä Nöimaart en fien schattig Plätzke jesoot. On dooe häb ech dann wier dat jedooen, wat ech be die Aapehetz et levvst don, nämlich nix. Äwer dobee häb ech fassjestellt, och wenn m’r nix dieet, dieet m’r jet, on wenn et mar bluoß kieke es - angere Lüh kieke.