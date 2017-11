Matthes vertällt Bordell-Spenden verhindern Kufa-Pleite

Nou es et also erut jekuome. Die Kufa en ossere ehemalije Schlachthooef wöer all längs pleite, wenn die krieewelsche Männer net suo fließig en dä Puff op de Mewissenstroeet jeluope wöere. Dat hit, ov dat alles Krieewelsche wooere, die dooe jooehrelang de Konjunktur huochjehalde häbbe, dat wit m’r jooe net suo jenau. Wenn die dooe suovüel verdent häbbe, dat jede Mon’t en paar dusend Euro Spendenjelder als Schweijejeld an de Stadt betallt worde send, dann mot et dooe jooe wie en enne Duweschlag eren on erut jejange sieen. Suovüel Puff-Interessenten kann et en Krieewel alleen jar net jeäwe. Äwer die Landbevölkerung mot jooe och versorgt werde.

Also, wat ech sägge well, kann ech jooe net für de Worret vertälle, ech stell mech dat mar bluoß suo vür. Neähme w’r ens en x-beliebig Kaff an dä Niederrhein – sägge w’r ens Kevelaer. Dooe söckt dä Männerchor „Juppheirassa“ op de Jeneralversammlung onger Punkt 11 van de Tagesordnung en Ziel für die nächste Tour op Vatterdaag. Dooe meld’ sech ieene van dän irschde Tenor: „Wir wollden jooe ens jet für de Kultur duon, wohr. Dooe häb ech en Idee.“

On dann vertällt dä sin Sangesfrönde, dat et en Krieewel en alde Puddingsfabrik op de Mewissenstrooet jöev. Dat wöer vandaag en janz interessantes „Wohnheim“. Dat küeß m’r besichtije, on dooe küeß m’r sech och jet Freud maake. Dat wöer net janz billig, äwer en de Kass wöer jooe jenoch Jeld dren. On van dat, wat m’r dooe betahle müeß, dooevan jing en schüen Sümmke an die Stadt Krieewel für „kulturelle Fördermaßnahmen“ – also für enne ärg jooe Zweck.

Wie jeseit, dat es mar bluoß en Beispiel, wat ech he vertäll. Velletz es dä Männerchor jooe och jarnet ut Kevelaer, velletz jooe ut Grefrath – ut Jrierde, wie die Lüh dooe sägge. Es jooe och ejal. Dä Vürschlag van dä Tenor wird also aanjenooehme, on op Vatterdaag jieeht et loss. Die Keärls häbben tuhuus all beschieed jejeäwe, dat et ärg laat werde kües, on dat m’r velletz suojar be dat Kulturevent üewer Neit blieve müeß. Dann jieeht et loss, möt de Ieserbahn nooe Krieewel. Dä Kaas Diebels Alt, dä enne Sangesbro’er ut Issum für dä Kulturtripp für lau besorgt hät, jieeht en dä Zoch drop. Dä Tenor, dä all ens en die Puddingsfabrik op Besöck wooer, kennt sech en Krieewel joot ut. Zom Fröischobbe on Meddageäte jieet et also tuirsch en dä Nordbahnhooef. Möt dä Nachtisch mödden die Jonges bes op de Mewissenstrooet warde.

An dat Etablissemang aanjekuome sät dän Dirijent: „Et scheint so, dat die Insassen hier in dat Wohnheim allemale weiblich sind. Da müssen wir uns von die beste Seite zeijen. Wir werden die Damen mit der ,Wacht am Rhein’ vom Krefelder Komponisten Carl Wilhelm bejrüßen.“ On dann schallt et op dän Hooef van die alde Puddingsfabrik üewer de janze Mewissenstrooet bes Real on de Baumärkte: „Es braust ein Ruf wie Donnerhall . . . Lieb’ Vaterland, magst ruhig sein, Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein!“

Wie jeseit, velletz kooem dä Chor jooe och van janz woangersch her. On wat die nou jenau dooe en dat „Wohnheim“ kulturell jemäckt häbbe, wieet ech jooe net. Op jede Fall häb ech jehüert, die sollen ooewes laat noch jesongen häbbe: „Wir machen durch bis morgen früh und singen Bummsfallera!“