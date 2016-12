Krefeld Maskierte zünden Autos von NPD-Politikern an

Krefeld. In Wachtendonk haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch zwei Pkws in der Eichenallee angezündet. Ein Nachbar hatte den Brand gegen 2.40 Uhr bemerkt, er sah zwei dunkel gekleidete und maskierte Person, die zu Fuß vom Tatort flüchteten. Die alamierte Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen.

Die Besitzer der Fahrzeuge sind politisch in der NPD aktiv, deswegen hat der Staatsschutz in Krefeld die Ermittlungen übernommen. Es werden weitere Zeugen gesucht, Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.