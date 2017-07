Linne: Ja, durchaus. Dieser Standort hat Charisma. Eine Veranstaltungsimmobilie kann durchaus außerhalb der City stehen. Dieser Projektansatz hat eigenständige Vorteile, aber auch der Bahnhof liegt idealtypisch. Am Theaterplatz brauchen wir meiner Überzeugung nach einen Neubau, mit dem wir die Kante zum Ostwall schließen. Gegebenenfalls auch mit integriertem Bürgerservice und Außengastronomie in Süd-West-Richtung, auf die immer die Sonne scheint. Nicht wie zuletzt aufs Hexagon. Die Leute sollen regelmäßig an diesen Ort kommen, es wäre auch ein idealer Standort für einen Wochenmarkt. Zudem würden Theater und Mediothek richtig ins Blickfeld rücken.

Linne: Ich bin für eine komplett neue Lösung. Dabei ist eines klar: Eine Kommune kann eine solche Stätte nicht kostendeckend betreiben. Es sind mehrere Varianten in der Diskussion, alle haben etwas für sich. In jedem Fall brauchen wir in der Stadtmitte ein gutes Hotel in Kombination mit Dienstleistung und Gastronomie.

Krefeld. Krefelds Bau- und Planungsdezernent Martin Linne ist ein Freund klarer Worte. Im WZ-Interview positioniert er sich für einen Neubau auf dem Theaterplatz, neuen Wohnraum gegen den Schrumpf-Effekt und die Auslagerung des Gebäudemanagements in einen Eigenbetrieb. Linne macht deutlich, warum die Pläne des Investors Gerald Wagener für den Theaterplatz so nicht funktionieren können, das Kesselhaus und das Grundstück am Südausgang des Hauptbahnhofs charmante Veranstaltungsstandorte wären und dass er sehr bald mit SPD-Chef Ralph-Harry Klaer diskutieren möchte, der die Stadt zuletzt als „Immobilienvernichter“ bezeichnet hat.

Reden wir nicht von Neubauten, sondern vom Bestand. Grad in der City. Experten bemängeln, dass Kommunen mehr auf Sanierung und Charaktererhaltung setzen sollten. Sie beklagen den sogenannten Donut-Effekt: am Rande dicht besiedelt und innen hohl.

Linne: Die Kenntnis der historischen Entwicklung ist ganz wichtiges Element für zukünftige Planungen. Was unterstützt zum Beispiel die Wälle, die Nord-Süd-Achsen? Damit vermitteln wir unsere eigenständigen, unverwechselbaren Werte. Eine solche Analyse bildet zusammen mit der Fortentwicklung eines Leitbildes, á la Junker & Kruse, eine gute Abwägungsgrundlage. So etwas würde die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen unterstützen.

Linne: Auch damit bekämen Sie die Fassadenpläne einzelner Investoren in einer heterogenen City nicht gefasst. Hilfreich ist so etwas zur Homogenisierung von Neubau-Siedlungen. Das realisieren wir derzeit zum Beispiel am Krützboomweg und bereiten das auch für Fischeln-Südwest vor.

Und das haben Krefelds Hausbesitzer nicht?

Linne: Zunächst mal gibt es verständliche Eigeninteressen, die nicht automatisch in der Investition in die eigenen Immobilien liegen. Aber es gibt auch gute Beispiele, in denen es gelingt, mehrere Besitzer dazu zu bekommen, gemeinsam etwas zu unternehmen. Wie am Alexanderplatz, am Corneliusplatz und an der Corneliusstraße, und natürlich in der Alten Samtweberei. Diese guten Beispiele sollten Anreiz sein, zumal wir in der City sowohl beraten als auch fördern können. Bis heute bereits mehr als 60 private Gebäude.

Krefeld schrumpft, wie wollen Sie dem entgegenwirken?

Linne: Ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen, unsere Wohnungsbauleistung innerhalb der nächsten fünf Jahre auf 2500 neue Wohnungen zu verdoppeln. Das ist landesweit, aber auch für Krefeld zwingend notwendig, sonst hat es fatale Folgen. Krefeld schafft derzeit nur die Hälfte des eigenen Bedarfs, der Kreis Wesel im Vergleich dazu liegt bei 160 Prozent. Das zeigt, dass wir neben den Bestrebungen, den Bestand zu pflegen, natürlich bauen müssen. Potenziale gibt es genug, zum Beispiel in Fischeln-Südwest, der Forstwalder Kaserne, an der Fetten Henn oder am Wiesenhof.

Wie fatal genau sind die Folgen?

Linne: Wenn wir schrumpfen, wird jegliche infrastrukturelle und jede umlagefinanzierte Leistung auch ohne Verbesserung teurer. Das muss sich jeder klar machen. Schmerzlich spüren das auch die Einzelhändler in den Nebenzentren und die Vereine.

Aus Düsseldorf fließt eine Menge Geld: Ist das die Chance?

Linne: Sicher. Im Rahmen von Stadtumbau West ist noch mehr Städtebauförderung zu erwarten, eine Verlängerung um fünf Jahre bis 2023 ist wahrscheinlich. Für Uerdingen streben wir den frühestmöglichen Förderbeginn an. Wir haben da ein gutes Standing. Dazu fließen allein 30 Millionen Euro im Rahmen von „Gute Schule“ zusätzlich für unsere Bildungseinrichtungen.

Das klingt prima, lässt sich aber kaum umsetzen. Architekten können sich in diesen Tagen ihre Jobs aussuchen, weil alle Städte Fördermittel verbauen dürfen.

Linne: Das ist richtig. Aber wir sind ja dabei, die Voraussetzungen zu schaffen, damit aus der Kernverwaltung heraus alles koordiniert werden kann. Es gibt insgesamt zwölf neue Stellen im Gebäudemanagement und drei im Schulbereich für das Programm „Gute Schule“. Die sind allerdings dank der Arbeitsmarktlage gar nicht so einfach zu besetzen.