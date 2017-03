Krefeld. Die Kuh ist vom Eis in Fischeln. CDU und FDP setzen im Rat mit Unterstützung von SPD und UWG durch, dass das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Marienplatz in der Fassung von 2008 fortgesetzt wird. Heißt: Im Bunker können mitten im Herzen Fischelns 24 neue Wohneinheiten entstehen, eine Mischgebietsnutzung soll dann festgeschrieben sein. Ebenso wie die Nutzung des Marienplatzes als Markt- und Festplatz. Damit scheint auch das traditionelle Schützenfest, gerettet. Die Öffentlichkeit wird an dem Verfahren durch Offenlage beteiligt.

Außerdem schreibt die Politik der Verwaltung ins Buch, alle rechtlichen Mittel zur Erreichung dieser Ziele auszuschöpfen. mip