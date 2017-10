Der Neunjährige ist erster alleiniger Herrscher in der Rheinstadt. Zur Unterstützung hat er Amy und Celina als zwei weibliche Pagen.

Uerdingen. Unter dem Motto „Klein, Groß, tanzt jetzt los“ beschreitet der zukünftige Kinder-Karnevalsprinz Manuel II. die fünfte Jahreszeit in der Rheinstadt Uerdingen. Manuel Nwancha ist sein vollständiger Name, und er ist der erste alleinige Prinz ohne Prinzessin der Karnevalsgesellschaft (KG) op de Höh Uerdingen. Seinen Nachnamen hat Manuel von seinem Vater, der aus Kamerun stammt. Manuel ist neun Jahre alt und geht in die vierte Klasse der Geschwister-Scholl-Grundschule. Zuvor besuchte er bis zur dritten Klasse die Edith-Stein-Schule in Uerdingen, bis er in diesem Sommer nach Oppum zog.

Seit der zukünftige Kinderprinz Manuel II. denken kann, ist Tanzen seine große Leidenschaft. 2016 kam er durch sein großes Hobby und ein wenig Zufall in die Jugendabteilung der KG. Seine Mutter meldete ihn einfach an. Von da an tanzt er in der Minigarde. Neben dem Tanzen fährt Manuel gerne Waveboard und Fahrrad. Pokemons fangen und mit Bleyblads (ein Kreisel-Spielzeug) spielen, gehören ebenfalls zu seinen Leidenschaften.

Als Manuel den ehemaligen Kinder-Karnevalsprinzen Brian I. mit Prinzessin Victoria I. sah, war ihm klar: Das möchte er auch! Nur ein Jahr später ist Manuel der neue Kinderprinz in Uerdingen.

Dafür hat er sich besondere Unterstützung geholt. Seine zwei Pagen sind zwei Mädchen. Amy Strompen, die Schwester des ehemaligen Kinderprinzen Brian I., ist zehn Jahre alt und wohnt in Uerdingen. Amy geht auf die Gesamtschule Oppum, und ihre Lieblingsschulfächer sind Kunst, Sport und Musik. Seit 2012 tanzt sie in der Minigarde der KG op de Höh.

Die Inthronisierung findet am 11. November statt

Die andere Pagin ist Celina Bones. Die Zwölfjährige lebt ebenfalls in Uerdingen. Sie ist in der siebten Klasse der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule in Krefeld und liebt die Fächer Englisch, Kunst und Sport. Ihre ersten Erfahrungen im Tanzen sammelte Celina bei der Braunschweiger Narrenzunft. Jetzt tanzt sie jedoch fest bei der KG op de Höh. Manuel hatte die beiden Mädchen gefragt, und sie haben sehr gerne zugesagt. Manuel: „Ich freue mich, dass Amy und Celina in der Session an meiner Seite sind.“

Neben vielen Auftritten und dem Karnevalszug finden weitere wichtige Veranstaltungen für die Drei statt. Darunter die große Kindersitzung am Sonntag, 21. Januar, und das Karnevalserwachen am Samstag, 11. November, mit der Inthronisierung von Manuel II. als neuer Kinderprinz im Uerdinger Karneval.

Zudem findet ein Dartturnier für Kinder und Erwachsene am Samstag, 18. November, im „Oliver’s“, Insterburger Platz 3, statt. Der Anwurf erfolgt vom Kinderprinzen Manuel II. um 19 Uhr persönlich.