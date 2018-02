Krefeld. Am Nachmittag des 21. September 2017 bezahlte ein Mann in einem Kiosk seinen Einkauf mit Falschgeld. Auf richterlichen Beschluss des Amtsgerichts Krefeld sucht die Polizei nun mit einem Bild aus der Überwachungskamera nach diesem Mann.



Nach Angaben der Polizei betrat der Mann am 21. September den Laden, als die Besitzerin des Kiosk an der Dreikönigenstraße ihr Ladenlokal gegen 15 Uhr kurzzeitig verließ. Die Praktikantin hatte ihn schon einige Zeit vor der Tür warten sehen. Er verlangte Zigaretten und bezahlte mit einem 50 Euro-Schein. Erst nachdem er mit Zigaretten und Wechselgeld weg war, fiel der Praktikantin auf, dass der Schein sich "komisch" anfühlte. Gemeinsam mit der Besitzerin prüfte sie ihn und stellte fest, dass er gefälscht war.

Der Mann wird beschrieben als 170 bis 175 cm groß, schlank, etwa 23 bis 27 Jahre alt. Er hatte dunkelbraune Haare, braune Augen und einen Bart.

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei Krefeld unter 02151 634-0 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen. red