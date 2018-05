Krefeld. Ein Mann hat zwei Polizisten in Krefeld angegriffen und verletzt. Einen Beamten habe der 32-Jährige gewürgt, teilte die Polizei mit. Zu dem Vorfall sei es am Donnerstag bei einer Kontrolle in einer Gaststätte an der Breite Straße gekommen. Die Polizisten waren dem Mann gefolgt, weil er einer mit Haftbefehl gesuchten Person sehr ähnlich sah, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

In der Gaststätte habe sich der Mann mit einem offensichtlich gefälschten Pass ausgewiesen. Als er flüchten wollte, hätten die Polizisten den Mann festgenommen. Bei der Festnahme habe er erheblichen Widerstand geleistet und auf die Polizisten eingeschlagen und würgte einen Beamten. Nur mit Mühe habe sich der Beamte befreien können, teilte die Polizei mit.

Für den Mann habe ein Europäischer Haftbefehl bestanden. Beide Beamte mussten ärztlich behandelt werden. red