Mehrere Männer schlagen eine 48-Jährige und ihren Freund, der ihr helfen will. Polizei nimmt zwei Täter fest.

In der Nacht zu Sonntag haben auf dem Westwall mehrere Männer einen Krefelder (43) und seine Partnerin (48) angegriffen und verletzt. Die Frau musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige in Gewahrsam nehmen.

Der 43-Jährige hatte gegen 0.20 Uhr in Begleitung zweier Frauen eine Gaststätte auf dem Westwall verlassen, als sich den Dreien eine Männergruppe näherte. Die sechs Unbekannten begannen, das Trio anzupöbeln, woraufhin sich eine der beiden Frauen entfernte.

Es entwickelte sich zunächst ein Streit. Doch der eskalierte kurze Zeit später. Einer der Männer schlug der 48-Jährigen unvermittelt mit der Faust von hinten auf den Kopf. Als ihr Begleiter sie beschützen wollte, gingen mindestens vier Männer gleichzeitig auf ihn los und schlugen auf ihn ein. Auch als er auf dem Boden lag, ließen sie nicht von ihrem Opfer ab. Dabei traten sie ihm auch mehrfach auf den Kopf und ins Gesicht. Schließlich flüchteten die Täter in unterschiedliche Richtungen.

Ein Zeuge, der den Angriff beobachtet und die Polizei gerufen hatte, beschrieb die Täter laut Polizei sehr präzise. So wurden in der Nähe der vermeintliche Haupttäter, ein 31 Jahre alter Krefelder, und einen weiterer Tatverdächtiger, ein 38 Jahre alter Krefelder, von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen.

Noch auf dem Weg zur Polizeiwache, wo ihnen eine Blutprobe entnommen werden sollte, randalierte der 31-Jährige im Streifenwagen. Nachdem sich die beiden Angreifer wieder beruhigt hatten, wurden sie entlassen. Auf sie wartet nun ein Strafverfahren.

Die Ermittlungen, auch nach den noch flüchtigen Tatverdächtigen, dauern an. Sie sollen etwa Mitte 20 Jahre alt gewesen sein und in Richtung Nordwall geflüchtet sein. Hinweise unter Tel. 63 40.