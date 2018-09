Krefeld. Eine 45-jährige Krefelderin ist am Sonntagabend mit ihren zwei 7-jährigen Zwillingen auf dem Rosine-Frank-Weg überfallen worden. Ein Mann bedrohte die Familie mit einer Messer und verlangte die Handtasche der Frau.

Wie die Polizei berichtet, stellte die Mutter sich schützend vor ihre Kinder, als der Räuber ihr die Handtasche entriss. Mit seiner Beute flüchtete der Täter und rannte die Tochter der Frau um, die sich dabei verletzte. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, das sie mittlerweile wieder verlassen konnte.

Der Mann wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt und schmal beschrieben. Seine dunklen Haare trug er kurz geschnitten. Auch die Augen des Mannes sind laut Zeugenaussage dunkel. Er hatte die Familie mit akzentfreiem Deutsch angesprochen. Während der Tatzeit trug er eine schwarze Cappi, bei dem Messer handelte es sich wohl um ein Küchenmesser.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de an. red