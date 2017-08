Krefeld. Auf der Autobahn 44 zwischen Forstwald und Fichtenhain hat sich am Dienstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Eine Person wurde dabei schwer, ein Mann lebensbedrohlich verletzt, er verstarb wenig später. Die beiden Unfallwagen – ein Audi und ein Porsche, beide mit Viersener Kennzeichen – befanden sich auf dem linken Fahrstreifen der A 44, als es zu dem Unfall kam, das teilte die Autobahnpolizei Düsseldorf. Zum Unfallhergang und den Gründen konnte die Polizei vor Redaktionsschluss noch keine Angaben machen – ebensowenig zu Alter und Geschlecht des schwerverletzten Fahrers.

Ein Rettungshubschrauber musste auf der Autobahn landen, dass eine Person in einem der beiden schwer beschädigten Unfallwagen eingeklemmt war, erschwerte die Bergungsarbeiten zusätzlich. Die A 44 in Richtung Düsseldorf war daher am Dienstagabend bis etwa 20.30 Uhr voll gesperrt. ckd