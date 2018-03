Krefeld. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Hochstraße in Krefeld ist am Mittwochabend ein Mann ums Leben gekommen. Ein Nachbar hatte den Rauchmelder aus der Wohnung gehört und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte fanden in der Dachgeschosswohnung den bewusstlosen Mann. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen durch den Notarzt verstarb der Bewohner. Andere Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Das Feuer in der Wohnung war laut Angaben der Feuerwehr schnell gelöscht. Der Treppenraum wurde mit einem Drucklüfter vom Rauch befreit.

Die Feuerwehr war mit 35 Leuten im Einsatz, außerdem waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt der Stadt Krefeld vor Ort. Gegen 23 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. red