Krefeld. Die Polizei hatte am Dienstagmorgen das Fahndungsbild eines Mannes, der eine Krefelderin an der Straßenbahnhaltestelle an der Glindholzstraße sexuell belästigt haben soll, veröffentlicht. Kurze Zeit später konnte der Gesuchte schon identifiziert werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daraufhin zurückgenommen.

Dem Mann wird vorgeworfen die 18-Jährige am 15. Januar zuerst festgehalten und dann im Intimbereich berührt zu haben. Als die junge Frau flüchtete, soll er sie verfolgt haben. Erst als sie zu ihrem Handygriff und Hilfe rief, ließ er von ihr ab und flüchtete. red