Krefeld. Nachdem ein 30-Jähriger mit lauter Musik am frühen Sonntagmorgen einen Nachbarn gestört hat, stand kurze Zeit später ein Großaufgebot vor seiner Tür. Angefangen hatte es wie einer von zahlreichen Einsätzen aufgrund von Ruhestörungen. Ein Anwohner der Martinstraße hatte sich gegen 4.15 Uhr bei den Beamten über Lärm aus einer Nachbarwohnung beschwert.

Als Polizisten den Verursacher vor Ort um Ruhe bitten, habe dieser "höchst aggressiv" reagiert, teilte die Polizei mit. Er habe gedroht, "sich eher zu erschießen, als sich festnehmen zu lassen", heißt es im Bericht der Beamten.

Gegen den Mann lagen zwei Haftbefehle vor. Da inzwischen Informationen über eine mögliche Bewaffnung des Mannes vorlagen, zogen sich die Beamten laut Angaben der Polizei zunächst zurück und forderten Verstärkung an. Für einen möglichen Notfall rückten außerdem Kräfte der Feuerwehr und ein Rettungswagen an.

Polizei findet Macheten und Schlagstöcke, Tür unter Strom

Gegen 7.50 Uhr öffneten Spezialeinsatzkräfte gewaltsam die Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus. In der Wohnung trafen sie sowohl auf den 30 Jahre alten Mieter sowie einen zweiten Mann - einen 28-jährigen Krefelder.

Die Männer hatten den Türgriff der Wohnungstür unter Strom gesetzt, erklärte ein Sprecher der Polizei gegenüber unserer Redaktion. In der Wohnung fanden die Beamten mehrere Beile, Macheten und Schlagstöcke. Der 30-Jährige ist festgenommen worden, der 28-Jährige wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen, so die Polizei. red