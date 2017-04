Krefeld. Die Krefelder Polizei wurde in der Nacht zu Sonntag zweimal zu einem Haus an der Steinstraße gerufen, weil sich ein Bewohner nicht an die Nachtruhe hielt. Bereits am Samstag gegen 21.30 Uhr wurde die Polizei durch Anwohner des Hauses auf überlaute Musik aus einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses aufmerksam gemacht.

Beim Eintreffen der Beamten konnte die Musik deutlich wahrgenommen werden. Die getroffenen Maßnahmen sorgten jedoch offensichtlich nur für kurzzeitige Ruhe. In den frühen Morgenstunden (4.45 Uhr) beschwerten sich Nachbarn erneut über zu laute Musik aus dem Haus an der Steinstraße. Der uneinsichtige und aggressive Wohnungsinhaber leistete erheblichen Widerstand, der nur unter Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte beendet werden konnte. Der Wohnungsinhaber wurde anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt.