Krefeld. In einer Straßenbahn gerieten am Mittwoch zwei Männer aneinander. Daraufhin bedrohte ein Mann den anderen mit einem Messer. Der Täter wurde vorübergehend festgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, lief gegen 17.40 Uhr eine Straßenbahn der Linie 041 an der Haltestelle am Hauptbahnhof ein. Ein 56 Jahre alter Mann wollte einsteigen, ein anderer Mann die Straßenbahn verlassen. Zeugenaussagen zufolge gerieten die beiden aufgrund der Enge in eine kleinere "Rangelei". In dessen Verlauf zog der 56-Jährige ein Teppichmesser und drohte dem anderen, ihn abzustechen. Es blieb bei der Drohung, verletzt wurde niemand. Zeugen informierten die Polizei.

Beamte trafen den Mann in der Straßenbahn in Richtung Fischeln an und nahmen ihn mit zur Polizeiwache. Das Messer hatte er noch bei sich. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Nun sucht die Polizei den Mann, der bedroht wurde. Dieser hatte sich entfernt, bevor die Polizei eintraf. Er soll ungefähr 35 bis 40 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß sein. Er hat kurze braune Haare, wird als sehr kräftig beschrieben und trug eine kurze Hose und eine Cappy. Seine Angaben sind für das weitere Ermittlungsverfahren wichtig. Deshalb bittet die Polizei Krefeld darum, dass er sich als Zeuge zur Verfügung stellt. red