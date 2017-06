Krefeld. Am Donnerstagabend hat ein Mann auf der Alte Krefelder Straße versucht, einen Passanten mit einer Eisenstange zu schlagen. Der Passant konnte rechtzeitig flüchten und wurde nicht verletzt.

Laut Polizeimeldung lief ein 22-jähriger Krefelder gegen 22.35 Uhr mit Freunden in Richtung Am Röttgen, als ihnen zwei Männer entgegen kamen. Einer der beiden sprach den Krefelder direkt an, ob er sich mit ihm schlagen wolle. Der 22-Jährige verneinte dies und ging zusammen mit seinen Freunden weiter. Plötzlich lief der Tatverdächtige von hinten mit einer Eisenstange auf ihn zu. Der Krefelder bemerkte ihn aber noch rechtzeitig und flüchtete in eine Gruppe Jugendlicher, die sich in der Nähe befand. Daraufhin verfolgte ihn der Angreifer nicht weiter und entfernte sich zu Fuß in Richtung Rheintor.

Die Polizei fand die Eisenstange in direkter Nähe und stellte sie sicher. Eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Der Tatverdächtige ist 30 bis 35 Jahre alt, hat kurz geschorene Haare und war mit einem weißen T-Shirt sowie einer dunklen Hose bekleidet. Sein Aussehen wird als südländisch beschrieben.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.