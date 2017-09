Krefeld. Am Sonntagmorgen ist ein 23-Jähriger Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Mann war gegen 0.55 Uhr zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Zuvor hatte er Bargeld in einer Spielhalle auf der Marktstraße gewonnen.

Als er sich auf der Roßstraße befand, griff ihn eine männliche Person von hinten an. Der Räuber forderte sowohl die Geldbörse als auch das Mobiltelefon. Dabei hielt der Täter seinem Opfer eine Schusswaffe an den Kopf und ließ erst von dem jungen Mann ab, als dieser seiner Forderung nachkam. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei der Schusswaffe vermutlich um eine Pistole.

Anschließend flüchtete der Räuber über die Lindenstraße in Richtung Prinz-Ferdinand-Straße. Der 23-Jährige wurde bei dem Überfall nicht verletzt.

Der etwa 1,90 Meter große Täter war zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen "Bomberjacke" sowie einer Jeanshose bekleidet. Zudem trug er eine Kapuze über dem Kopf. Er hat deutsch gesprochen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de