Krefeld. Ein 12-jähriger Junge war am Donnerstagnachmittag auf seinem Fahrrad unterwegs zum Freibad, als er auf einer Kreuzung von einem Pkw erfasst wurde. Nachdem der Autofahrer ausstieg, um den Jugen zu fragen, ob alles in Ordnung sei, soll er sich ohne Weiteres von der Unfallstelle entfernt haben. Der Junge wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Junge gegen 15:40 Uhr mit seinem Fahrrad vom Krüllsdyk über einen Radweg zur Kreuzung Kliedbruchstraße / Nassauerring. Im Kreuzungsbereich erfasste ihn ein Auto, das von links kam, am hinteren Teil seines Fahrrades. Dadurch stürzte der Junge und verletzte sich leicht.

Der Autofahrer stieg laut Polizeibericht aus und fragte den Jungen, ob alles in Ordnung sei. Als der verunsicherte Junge angab, dass er das nicht wisse, sei der Mann wieder in sein Auto gestiegen und habe sich über den Nassauerring in Richtung Innenstadt entfernt.

Unbeteiligte Passanten halfen dem Jungen auf sein Fahrrad. Im Schwimmbad angekommen informierte der Junge seine Mutter. Erst dann konnte die Polizei die Fahndung nach dem Fahrer starten. Die Suche blieb bislang ohne Ergebnis. Deshalb bittet die Polizei den Fahrer sich zu melden. Der Mann soll einen SUV gefahren haben. Er soll außerdem schwarze oder braune Lackschuhe getragen haben. red