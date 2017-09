Krefeld. Am Montag hat ein Mann eine 13-Jährige in einer Straßenbahn belästigt. Das Mädchen war gegen 11:50 Uhr mit der Straßenbahn der Linie 042 in Richtung Bockumer Platz unterwegs, als sich ein Mann neben sie setzte.

Nach Angaben der Polizei fasste er dem Mädchen ans Knie, woraufhin die Schülerin seine Hand mehrfach beiseiteschob. Da der Mann trotzdem nicht von ihr abließ und sie immer wieder ans Knie fasste, verließ die 13-Jährige die Bahn am Sprödentalplatz. Sie flüchtete in ein nahegelegenes Blumengeschäft.

Der Mann folgte ihr bis in das Geschäft. Dort rief das Mädchen ihren Vater an, worauf der bisher Unbekannte zu Fuß in Richtung Bockum flüchtete.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen: Der Mann ist circa 1,80 Meter groß, etwa 35 bis 45 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hat dunkelbraunes schulterlanges Haar, einen Schnauzbart und hellblaue Augen. Der Mann trug eine graue Winterjacke und eine blaue weitgeschnittene Jeanshose. Auffällig waren seine stark abgenutzten schwarzen Schuhe, die ein Loch im Zehenbereich hatten.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld per Telefon (02151 / 634-0) oder per E-Mail hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.