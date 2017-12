Zu „Die Bahn enttäuscht Pendler“:

Die Pünktlichkeit/Unpünktlichkeit der DB ist ein Dauerbrenner. Was nutzt in Krefeld die statistische Auswertung von 80 Prozent Pünktlichkeit bei Fernverbindungen, wenn Krefeld von Fernzügen – abgesehen von der IC-Verbindung einmal täglich nach Berlin und zurück, und das nur an Wochentagen – nicht angefahren wird. Was die Anbindungen an das Fernnetz der DB betrifft, ist Krefeld tiefste Provinz.

Gerade deshalb sollte die Pünktlichkeit der Regionalzüge kein Thema sein, zumal diese Züge Zubringerdienste zu den Fernzügen in Köln, Düsseldorf und Duisburg leisten, die jedoch nicht auf verspätete Anschlusszüge warten. Die Begründungen für Verspätungen über Lautsprecherdurchsagen lautet in dem meisten Fällen: „Technische Probleme“ – was sich auch immer dahinter verbergen mag. Übrigens: Die Züge der „Schluff“-Krefelder Eisenbahn weisen eine Pünktlichkeit von nahezu 100 Prozent auf.

Liebe Bahn, denkt an die vielen Kunden, die eure Dienste in Anspruch nehmen, die euch das Geld in die Kasse bringen und die Straßen wesentlich entlasten. Unter Kundendienst und Kundenfreundlichkeit habe ich eine andere Vorstellung.

Günther Hüther