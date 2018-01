Im Projekt der Hochschule Niederrhein sollen junge Menschen ganz praktisch für Naturwissenschaften begeistert werden.

Studienabbrecher? Fachkräftemangel? Zu wenig Frauen in den Ingenieurberufen? Ja, auch an der Hochschule Niederrhein sind das bekannte Probleme. Im vor eineinhalb Jahren auf dem Krefelder Campus an der Reinarzstraße eröffneten Makerspace versucht man allerdings eher den theoretischen Berührungsängsten mit Mathe, Chemie und Physik, den Naturwissenschaften im Allgemeinen ganz praktisch zu begegnen: Hier werden Drohnen am Computer entworfen, programmiert und später zusammengebaut – die Einzelteile des Gehäuses schneiden die Studierenden passgenau mit dem Lasercutter aus. Der 3D-Drucker daneben druckt einen dunkelgrünen Blumentopf – noch 23 Stunden und 14 Minuten verbleiben, so steht es auf dem Display.

Grundgedanke des Makerspace sei es, „nicht nur nach Lehrbuch zu programmieren, sondern Dinge auch selbst in die Hand zu nehmen“, erklärt Edwin Naroska, Professor für Technische Informatik an der Hochschule, das Gemeinschaftsprojekt der zwei Fachbereiche Maschinenbau sowie Elektrotechnik und Informatik.

Von der Nähmaschine über Dreh- und Fräsmaschinen bis zum 3D-Drucker: Im Makerspace haben nicht nur Studierende die Möglichkeit, mit Maschinen und Werkzeugen zu arbeiten, „an die man im Alltag nicht so leicht herankommt“, wie Naroska sagt. Auch 16 Schüler der Gesamtschule Uerdingen sitzen hier einmal wöchentlich konzentriert vor den Laptops, um gemeinsam mit Studierenden an einer Umweltampel zu arbeiten. Das Holzgehäuse hierfür entwerfen sie am Rechner, schneiden die Einzelteile später mit dem Lasercutter millimetergenau aus, programmieren Sensoren und spielen Informationen auf Platinen. „Mechatronik, Elektronik und Informatik greifen hier ineinander“, erklärt Karl-Ludger Schnütgen, Wissenschaftlicher Mitarbeiter.

Wozu das Ganze? Es sei wichtig, für die Naturwissenschaften zu werben, betont Informatik-Professor Naroska: „Wir sind auf kreative Köpfe angewiesen.“ Nur so könne man dem Fachkräftemangel begegnen. Und das offenbar mit wachsendem Erfolg: „Bei uns am Standort Krefeld werden jedes Jahr 550 Ingenieure fertig“, hebt Schnütgen hervor.

Die Gesamtschule Uerdingen ist Mint-Schule, sie legt ihren Fokus auf Fächer aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. „Da liegt es uns am Herzen, dass unsere Schüler von Anfang an auch praktische Erfahrungen sammeln“, sagt Kay Beate Becker, didaktische Leiterin und Lehrerin für Naturwissenschaften an der Gesamtschule – nicht nur während der Projektarbeit, sondern auch im Unterricht.

Als Messgerät könne die im Makerspace entstehende Umweltampel in der Schule etwa den Sauerstoffgehalt am Anfang und am Ende einer Unterrichtsstunde, aber auch Helligkeit, Lautstärke oder – an Schulen besonders wichtig – den Kohlenstoffmonoxidgehalt in der Luft messen. „Über den Spaßfaktor werden wissenschaftliche Grundlagen vermittelt“, fasst Schnütgen zusammen.