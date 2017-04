Krefeld. Gut 300 Schüler, Eltern und Lehrer des Fichte-Gymnasiums haben sich am Dienstagnachmittag vor dem Rathaus zu einer Mahnwache getroffen. Eine Woche ist es her, dass sie von dem Aus des Innenstadtgymnasiums erfahren haben – nur 40 Anmeldungen sind laut Stadt und Bezirksregierung zu wenig, um die nötige Klassengröße zu bilden. Die Mitglieder des Schulausschusses haben am Abend die Vorbereitungen für die sukzessive Auslaufen der Schule am Westwall auf den Weg gebracht. Im September sollen dann Schulausschuss und Rat über eine Beschlussfassung zur Auflösung des Fichte-Gymnasiums beschließen. ckd

Mehr zum Thema Krefelder bedauern das Fichte-Aus