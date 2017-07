Krefeld. Am Mittwoch haben sich zwei Männer an einem aufgebrochenen Altkleidercontainer am Nauenweg zu schaffen gemacht. Ein Zeuge beobachtete die Diebe und informierte gegen 12.10 Uhr die Polizei. Die Beamten überraschten die beiden Tatverdächtigen im Alter von 39 und 37 Jahren noch vor Ort. Die Männer waren gerade dabei, die Kleidungsstücke zu durchsuchen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. Eine Firma hat die Altkleidercontainer inzwischen erneut verschlossen.