Krefeld/Köln. Es ist ein besonderer Leckerbissen in der Saisonvorbereitung: Der KFC Uerdingen empfängt am Freitag, 21.7., den 1. FC Köln in der Grotenburg. Das Spiel wird um 19 Uhr angepfiffen. WZ-Redakteur Steffen Hoss begleitet das Spiel und das Drumherum im Live-Twitter.